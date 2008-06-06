Когда и что в парламенте будут создавать на обломках

резидент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что вывод о том, может ли существовать коалиция после выхода из нее двух народных депутатов, должен сделать Конституционный Суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

«Без внятной правовой оценки Конституционного Суда эту ситуацию не решить. Поэтому те, кто в сердцах говорит, что коалиции нет, немного спешат, а те, кто говорит, что коалиция будет работать, опережают события», - считает А.ЕРМОЛАЕВ.

Он отметил, что коалиция будет работать, когда у нее будут подтвержденные 226 голосов народных депутатов.

Эксперт считает, что выход из коалиции двух депутатов существенно повлияет на «политическую повестку». По его словам, если до сегодняшнего дня сложилось представление, что кризис коалиции связан с борьбой между командами Президента и премьер-министра, то сегодняшний выход из коалиции двух депутатов изменил эту ситуацию, поскольку был поставлен вопрос о коррупции и ответственности правительства.

«Независимо от того, насколько это было разыграно депутатами, все вынуждены теперь работать с этой повесткой. Я думаю, в ближайшее время все депутаты и депутатские группы получат моральное право как минимум ставить вопрос об ответственности правительства, антикоррупционных расследованиях», - сказал он.

А.ЕРМОЛАЕВ отметил, что после выхода двух депутатов из коалиции создались условия, при которых на заседании фракции «Нашей Украины» или БЮТ был поставлен вопрос о разрыве договора о создании коалиции. «Как только это произойдет, будет запущен механизм новых коалиционных переговоров и, возможно, создание новой коалиции», - считает А.ЕРМОЛАЕВ. Вместе с тем он сомневается, что новая коалиция появится до конца текущей сессии парламента. По мнению политолога, нынешняя коалиция просуществует до середины июля и не более.

Комментируя дальнейший ход событий, А.ЕРМОЛАЕВ считает возможным «на осколках» нынешней коалиции ближе к осени появление новой коалиции, которая будет смешанной по своему составу. По мнению политолога, в нее могут войти околопрезидентские силы, Блок Литвина и, возможно, некоторые «регионалы».

Второй вариант, по мнению А.ЕРМОЛАЕВА, более рискованный – в случае распада коалиции один из ее участников – БЮТ – применит те же приемы, которые применялись в 2007 году. А именно: будет заблокирована работа Верховной Рады и будут «подталкиваться» досрочные выборы. «В этом варианте главный риск – электоральные итоги. Как показала киевская кампания, ни одна из помаранчевых сил не имеет шанса получить хороший результат», - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

По его мнению, устойчивых политических альянсов сейчас в парламенте быть не может, но временный альянс ориентировочно на год-полтора вполне возможен.