Тимошенко и Луценко просят навести порядок в своих политслах

Политическая партия «Единый Центр» призывает Блок Юлии Тимошенко и Гражданское движение «Народная самооборона» приложить все усилия для сохранения демократической коалиции.

Об этом говорится в заявлении партии в связи с выходом народных депутатов от БЮТ и «Народной самообороны» из состава демократической коалиции, текст которого имеет в своем распоряжении УНИАН.

«В последнее время эти политические силы сосредоточились исключительно на поиске врагов, что привело не только к проблемам в коалиции, но и к дестабилизации в обществе. Примером служат постоянные конфликты в парламенте, инициативы перевыборов в местные органі власти, как в Киеве, так и в других регионах», говорится в заявлении.

«Мы неоднократно заявляли о том, что развал демократической коалиции выгоден исключительно Юлии ТИМОШЕНКО для того, чтобы не отвечать за экономические просчеты правительства и спровоцировать досрочные парламентские выборы. БЮТ вместе со своим сателлитом “Народной самообороной” постоянно подталкивала своих партнеров по коалиции к шагам, которые бы нанесли вред парламентскому большинству”, считают члены “Единого Центра”.

По их мнению, это не принесло результата, поэтому сегодня был применен механизм прямого развала коалиции.

Однако в “Едином Центре” считают, что “не все еще потеряно”. “Сегодня еще есть возможность остановиться, проанализировать ситуацию и найти возможность обеспечить единство демократической коалиции. Призываем лично Ю.ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО навести порядок в своих политических силах для обеспечения действенной работы парламента”, - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК на заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) о выходе из коалиции.

Как известно, в состав коалиции входили 227 народных депутатов Украины. В связи с выходом двух народных депутатов из коалиции она недееспособна, поскольку для результативного голосования и для существования коалиции необходимо, чтобы в нее входили большинство депутатов ВР, то есть не менее 226 человек.

Комментируя заявления депутатов о выходе из коалиции, А.ЕФРЕМОВ заявил, что юридически коалиция перестала существовать.