Лидеры стран ЕС едины в необходимости продлить санкции против России еще на полгода - высокопоставленный чиновник ЕС

Об этом в Брюсселе накануне саммита ЕС, который состоится 17-18 декабря, сообщил высокопоставленный европейский чиновник, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Я не ожидаю никакой дискуссии (по этому вопросу). Дискуссия, которая состоялась в Брюсселе на уровне послов, показала, что все уверены в том, что выводы Совета, принятые в 2015 году, и которыми вопрос санкций связан с выполнением Минских договоренностей, остаются в силе. Все 28 лидеров поддерживают идею продлить санкции еще на шесть месяцев", - сказал он.

По словам чиновника, формализация этого процесса состоится «сразу после саммита» в пятницу.

"У нас есть консенсус, и он будет отражен в пятницу после обеда", - добавил он.