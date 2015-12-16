Италия таки анонсировала пересмотр санкций против России

Как сообщает Reuters, об этом Ренци заявил в интервью на итальянском радио.

"Ясно, что мы имеем одинаковую позицию, как и все международное западное сообщество... Я считаю, что этот пакет санкций будет пересмотрен, не в течение следующих нескольких часов, но в ближайшие месяцы", - сказал Ренци.

Италия сделала невозможным автоматическое продление действия санкций Европейского Союза, введенных против РФ из-за аннексии Крыма и поддержки боевиков на востоке Украины.

Европейские лидеры, вероятно, обсудят этот вопрос на встрече в Брюсселе 17 декабря.

Читайте такжеАвстрия не блокировала продление санкций против РФ – посол

Чиновники ЕС и Италии отметили, что они не ожидают проблем в продлении санкций еще на шесть месяцев.

Как сообщал УНИАН, посол Италии в Украине Фабрицио Романо отмечал, что его страна не блокирует продолжение действия санкций против Российской Федерации, и на саммите Европейского Союза, который состоится в Брюсселе 17-18 декабря, ничего неожиданного не будет.

В письме к лидерам стран ЕС президент Европейского Совета Туск проинформировал, что обратился с просьбой к постоянным представителям рассмотреть вопрос о продлении срока действий санкций против России на полгода уже 18 декабря.

Туск подчеркнул, что это будет "прямым следствием" выводов Европейского Совета, принятых в марте, согласно которым срок действия ограничительных мер в отношении Российской Федерации "должен быть четко связан с полной реализацией Минских договоренностей".