В ПР говорят, что вынуждены вступить в консультации

Переговоры о создании новой коалиции в Верховной Раде Украины будут «очень сложными».

Такое мнение в интервью УНИАН высказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности парламента, заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

По его словам, «только в рамках взаимных уступок возможно достичь какого-то компромисса».

О.ЕФРЕМОВ отметил, что Партия регионов до того момента, пока существовала коалиция, переговоры «о формировании новой коалиции не вела».

По его словам, Партия регионов «вынуждена будет вступить в консультации о дальнейшей работе Верховной Рады Украины».

Если «мы хотим добиться, чтобы в государстве существовало согласие, то, наверное, политические силы должны отложить вопросы, которые сегодня разделяют государства на какое-то время, а должны заняться конкретными проблемами – экономическими, социальными», считает А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК на заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря Рыбакова (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция НУ-НС) о выходе из коалиции.

Как известно, в состав коалиции входили 227 народных депутатов Украины. В связи с выходом двух народных депутатов из коалиции она является недееспособной, поскольку для результативного голосования и для существования коалиции необходимо, чтобы в нее входило большинство депутатов ВР, т.е. не менее 226-ти человек.

Комментируя заявления депутатов о выходе из коалиции, А.ЕФРЕМОВ заявил, что юридически коалиция перестала существовать.