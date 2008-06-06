БАЛОГА НИЧЕГО НЕ СЛЫШАЛ О РАЗВАЛЕ КОАЛИЦИИ

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА отмечает, что для прекращения существования коалиции нужно решение фракции о выходе из нее.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам В.БАЛОГА отметил, что ничего не слышал о развале коалиции. «Для того чтобы развалилась коалиция, нужно собрать фракцию, и фракция должна большинством голосов принять решение о том, что она выходит из коалиции», - сказал глава Секретариата Президента.

Отвечая на вопрос, действительно ли он выступает инициатором создания широкой коалиции, В.БАЛОГА сказал, что, учитывая необходимость внесения изменений в Конституцию, исходя из интересов общества, а не личных, то для их поддержки необходимо 450 голосов.

«Если мы говорим о Конституции, то она должна быть принята в парламенте 450 голосами, то есть это должно устроить и Президента, и премьера, и все политические силы. Так это широкая коалиция или узкое виденье?», - спросил В.БАЛОГА.