Ющенко напомнил Медведеву: мы страны-соседи

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО верит в решение всех спорных украинско-российских вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил вначале двусторонней встречи с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, которая проходит в рамках неформального саммита глав государств-участников СНГ.

Президент Украины отметил, что для него является большой честью сегодняшняя возможность рассмотреть все вопросы украинско-российских отношений.

По его словам. Украина и Россия формируют свои отношения на стратегическом уровне.

«Мы страны-соседи», - напомнил В.ЮЩЕНКО.

Он сказал, что у двух государств есть много вопросов для обсуждения. При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул: «Все вопросы, которые стоять перед нашими странами, мы обязательно решим».

В свою очередь, Президент РФ Д.МЕДВЕДЕВ также отметил, что Россия и Украина имеют достаточное количество вопросов для обсуждения, и сегодняшняя встреча станет хорошей возможностью для этого.