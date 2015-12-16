Порошенко, Яценюк и Гройсман выделили усиление боеспособности ВСУ и принятие бюджета среди первоочередных задач

Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Украины Арсения Яценюка и председателя Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана, размещенном на правительственном портале и президентском сайте.

"Среди первоочередных задач ближайших недель: усиление боеспособности Вооруженных Сил Украины; принятие изменений в налоговое законодательство, предложенные Кабинетом Министров Украины и определены Президентом Украины как неотложные, принятие Закона «О государственном бюджете Украины на 2016 год», решения, которые обеспечат продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, поддержка шагов правительства и Национального банка по экономической стабилизации и оздоровлению финансово-банковского сектора; завершение процедуры внесения поправок в Конституцию Украины относительно децентрализации и внесение изменений в Конституцию Украины в части судебной реформы", - говорится в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, согласно с совместным заявлением руководителей государства, вопрос о смене премьер-министра не находится на повестке дня. "Сейчас как никогда необходимы единство, взаимная поддержка и совместная дальнейшая работа Президента, Верховной Рады и Правительства", - говорится в заявлении.