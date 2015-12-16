Порошенко, Яценюк и Гройсман отмечают, что единство является ключевым фактором успешных изменений в стране

Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Украины Арсения Яценюка и председателя Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана, размещенном на правительственном портале и президентском сайте.

"Мы едины в видении стратегии развития государства. Коалиционное соглашение закрепляет план конкретных шагов по ее реализации. Дискуссии должны касаться оптимальных путей воплощения этого плана. Единство, которое мы демонстрируем сейчас, является ключевым фактором успешных изменений в стране. Именно этого ждет от нас общество - и в этом наша самая высокая ответственность", - говорится в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Арсений Яценюк и председатель Верховной Рады Владимир Гройсман призывают усмирить политические страсти в Украине и поставить превыше всего интересы Украины.