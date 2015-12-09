В "Народном фронте" заявляют, что реформы стали почвой для спекуляций со стороны популистов

Непопулярные, но нужные стране реформы, на которые вынуждено было пойти правительство Украины для того, чтобы сбалансировать государственный бюджет, стали почвой для спекуляций и информационных атак.

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт", член Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Олег Медуница, оценивая год деятельности правительства.

"Я думаю, что в мировой истории не было ни одного случая, когда в стране, которая ведет войну, которая колоссально увеличивает расходы на оборону, улучшалась бы экономика, росло производство, приходили инвесторы и увеличивалась заработная плата. Такое невозможно априори", - подчеркнул он.

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По словам Медуницы, критики правительства почему-то забывают о том, что народные депутаты, в частности из фракций коалиции, неоднократно проваливали правительственные законопроекты. В целом Медуница отметил, что в течение прошлого года парламентская коалиция поддержала лишь 30% правительственных законодательных инициатив.

"Таким образом, правительство было лишено необходимой поддержки для выполнения и Коалиционного соглашения, и своих программных целей, которые были провозглашены год назад", - подчеркнул депутат.

Оценивая бюджетные процессы, Медуница отметил, что Государственный бюджет 2015 года был "хоть и очень сложным, но лучшим за все годы независимости Украины", особенно для местных органов власти.

"Состоялась бюджетная децентрализация и местные общины получили невиданные до этого времени средства, которые вкладывали в развитие: это и новый общественный транспорт, и новые дороги в городах", - резюмировал он.