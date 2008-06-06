"Убийца" коалиции Рыбаков обвиняет правительство в контрабанде

Народный депутат из фракции Блока Юлии Тимошенко Игорь РЫБАКОВ объяснил свое решение о выходе из состава Коалиции демократических сил в заявлении, текст которого имеет УНИАН.

И.РЫБАКОВ отметил, что выход из коалиции означает прекращение его деятельности в законотворческой работе, голосованиях, заседаниях и собраниях.

«Решение оставить ряды парламентского большинства стало логическим следствием обнаруженных мной многочисленных коррупционных деяний, следы которых ведут к высшему руководству правительства», - отметил народный депутат.

И.РЫБАКОВ заявил, что как председатель межфракционного депутатского объединения «Контрабанде – стоп!» пришел к выводу, что правительство не только не прекратило действие незаконных схем, но и расширило арсенал средств контрабанды.

«Ведущую роль в администрировании коррупционных деяний играет Государственная таможенная служба и ее руководитель Валерий ХОРОШКОВСКИЙ. Именно это ведомство и его руководитель ввели новые контрабандные комбинации, что облегчило государственный бюджет на миллиарды гривен», - говорится в заявлении депутата.

Как сообщал УНИАН, вышел из коалиции и народный депутат от НУ-НС Юрий БУТ.