Порошенко во время встречи с Дудой заговорил о международном механизме для деоккупации и демилитаризации Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

«Подошло время создать международный механизм для деоккупации и демилитаризации Крыма, недопущения превращения этого украинского полуострова в российскую военную базу», - сказал Порошенко.

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Он также отметил, что необходимо остановить позорную политику РФ по преследованию по политическим и идеологическим признакам.

«Надо остановить позорную политику Российской Федерации, репрессивную политику по преследованию по политическим и идеологическим признакам как представителей крымскотатарского народа в Крыму, так и представителей украинской общины, которая подвергается давлению и преследованиям за то, что они являются украинцами», - сказал президент.