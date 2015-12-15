УКРОП покинул заседание Запорожского облсовета и перешел в оппозицию к "широкой коалиции" "Солидарности", "Самопомочи" и "Оппоблока"

Отныне УКРОП будет в жесткой, бескомпромиссной оппозиции к «ширке» этих политсил, заявил председатель фракции УКРОП в областном совете Ярослав Гришин сегодня, во время заседания.

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"Мы категорически против развития такого сценария, мы не претендуем при таком распределении сил на должности секретарей, председателей и заместителей председателей комиссий – мы будем находиться в жесткой и бескомпромиссной оппозиции к такому составу сил", – заявил Гришин, отметив при этом, что депутаты от УКРОПа изначально считали необходимым распределить руководящие должности комиссии между демократическими партиями, сохранив при этом их единство, и были готовы поддержать кандидатов от демократических сил на руководящие должности в областном совете.

По словам Гришина, 15 декабря стало днем ​​стыда в новейшей истории государства, ведь переговорный процесс относительно поддержки демократических кандидатов в областном совете был сорван руководством партии "Солидарность", которая пошла на тайную договоренность о распределении должностей с "Оппозиционным блоком".

При этом "укроповец" отметил, что коалиция "Солидарности" и "Самопомочи" с "Оппоблоком" стала очередным подтверждением того, что Запорожская область была фактически продана нынешней властью реваншистам, о чем свидетельствует ее бездействие во время последних местных выборов, когда фиксировались массовые фальсификации, системный подкуп избирателей и корпоративный шантаж со стороны "Оппозиционного блока".

"Мы считаем, что те люди, которые пришли к власти в Запорожье и в Украине, не имели никакого морального права перед погибшими героями Небесной Сотни, перед тысячами наших военных, погибших на Донбассе, объединяться с антиукраинской партией "Оппозиционный блок", – подчеркнул депутат.

Напомним, на 15 декабря запланировано тайное голосование за назначение заместителя, первого заместителя и председателя Запорожского облсовета. Ранее Ярослав Гришин сообщил о тайной кулуарной договоренности между депутатами от фракций "Солидарность", "Самопомич" и "Оппозиционный блок", согласно которой, должность председателя облсовета получает представитель "Солидарности", его первым заместителем станет представитель "Оппоблока", а заместителем – выдвиженец "Самопомочи".