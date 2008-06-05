Главы России и ФРГ обсудили отношения с Грузией и Украиной
Медведев встретится с Саакашвили и Ющенко
Отношения России с Грузией и Украиной обсуждались на встрече президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА и канцлера ФРГ Ангелы МЕРКЕЛЬ, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным вопросам Михаил МАРГЕЛОВ.
Он входит в состав официальной делегации, сопровождающей Д.МЕДВЕДЕВА в ходе официального визита главы российского государства в Берлин, сообщают «Подробности».
"Сегодня тема российско-грузинских и российско-украинских отношений звучала на встрече с федеральным канцлером", - сказал журналистам М.МАРГЕЛОВ.
По его мнению, в Берлине прекрасно понимают, что отношения между Россией, Грузией и Украиной такой же важный фактор для всей Европы, как и для трех стран.
"Дмитрий Анатольевич сказал, что у него запланирована встреча с Виктором ЮЩЕНКО и Михаилом СААКАШВИЛИ в Петербурге, Ангела МЕРКЕЛЬ сказала, что планируется визит СААКАШВИЛИ в Берлин", - рассказал сенатор.
По его словам, президент России, говоря о предстоящих встречах, называл президентов Грузии и Украины своими товарищами.
"Это показатель", - заметил М.МАРГЕЛОВ.
"Общий тон (беседы на эту тему) я бы назвал позитивным", - сказал сенатор.