Главы России и ФРГ обсудили отношения с Грузией и Украиной

Отношения России с Грузией и Украиной обсуждались на встрече президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА и канцлера ФРГ Ангелы МЕРКЕЛЬ, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным вопросам Михаил МАРГЕЛОВ.

Он входит в состав официальной делегации, сопровождающей Д.МЕДВЕДЕВА в ходе официального визита главы российского государства в Берлин, сообщают «Подробности».

"Сегодня тема российско-грузинских и российско-украинских отношений звучала на встрече с федеральным канцлером", - сказал журналистам М.МАРГЕЛОВ.

По его мнению, в Берлине прекрасно понимают, что отношения между Россией, Грузией и Украиной такой же важный фактор для всей Европы, как и для трех стран.

"Дмитрий Анатольевич сказал, что у него запланирована встреча с Виктором ЮЩЕНКО и Михаилом СААКАШВИЛИ в Петербурге, Ангела МЕРКЕЛЬ сказала, что планируется визит СААКАШВИЛИ в Берлин", - рассказал сенатор.

По его словам, президент России, говоря о предстоящих встречах, называл президентов Грузии и Украины своими товарищами.

"Это показатель", - заметил М.МАРГЕЛОВ.

"Общий тон (беседы на эту тему) я бы назвал позитивным", - сказал сенатор.