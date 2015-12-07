Полторак в Брюсселе согласовал с НАТО дальнейшие шаги по реформированию ВСУ
18:32, 07 декабря 2015Политика
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Министр обороны Украины Степан Полторак в штаб-квартире Организации североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе согласовал дальнейшие шаги по реформированию Вооруженных сил Украины.
Полторак находится с визитом в Брюсселе / Фото УНИАН
Об этом говорится в сообщении миссии Украины при НАТО в Twitter.
"Министр обороны Украины согласовал с НАТО дальнейшие шаги по реформированию оборонного ведомства и Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко неоднократно заявлял, что Вооруженные силы Украины должны полностью перейти на стандарты НАТО до 2020 года, чтобы Украина получила перспективу членства в Альянсе.
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