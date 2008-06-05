БЮТ и НУ-НС договорились об отставке Семенюк
Фракции внесли совместное представление
|Валентина СЕМЕНЮК
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время вечернего пленарного заседания сообщил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.
Он отметил, что соответствующее представление зарегистрировано фракциями БЮТ и "Наша Украина – Народная самооборона".
А.ЯЦЕНЮК отметил, что для рассмотрения данного вопроса он должен вызвать в сессионный зал председателя ФГИУ Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.
Как сообщал УНИАН, фракция БЮТ сегодня выдвинула на должность председателя ФГИУ Андрея КОЖЕМЯКИНА и заявила о необходимости немедленного рассмотрения в ВР вопроса об освобождении Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от этой должности.
Между тем В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО с 4 июня находится в отпуске и не исключено, что сейчас она находится за пределами Украины.