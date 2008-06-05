БЮТ и НУ-НС договорились об отставке Семенюк

Фракции коалиции внесли представление о рассмотрении в Верховной Раде вопроса об отставке Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО с должности председателя Фонда государственного имущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время вечернего пленарного заседания сообщил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что соответствующее представление зарегистрировано фракциями БЮТ и "Наша Украина – Народная самооборона".

А.ЯЦЕНЮК отметил, что для рассмотрения данного вопроса он должен вызвать в сессионный зал председателя ФГИУ Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, фракция БЮТ сегодня выдвинула на должность председателя ФГИУ Андрея КОЖЕМЯКИНА и заявила о необходимости немедленного рассмотрения в ВР вопроса об освобождении Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от этой должности.

Между тем В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО с 4 июня находится в отпуске и не исключено, что сейчас она находится за пределами Украины.