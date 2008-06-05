Регионалы опять заблокировали трибуну ВР - греют место для Семенюк?
В заседании объявлен перерыв
В пленарном заседании Верховной Рады объявлен перерыв на 30 минут.
Как передает корреспондент УНИАН, фракции БЮТ и НУ-НС объявили о необходимости рассмотрения сегодня вопрос о смене руководства Фонда государственного имущества Украины.
После этого фракция Партии регионов попросила об объявлении перерыва на 30 минут.
В ответ председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК назвал объявление перерыва целесообразным, поскольку необходимо пригласить председателя ФГИУ Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО для отчета о работе Фонда.
После объявления перерыва народные депутаты от Партии регионов заблокировали трибуну парламента.
В правительственной ложе находятся председатель фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО и ряд других депутатов от этого блока, которые беседуют с первым вице-премьер-министром Украины Александром ТУРЧИНОВЫМ.