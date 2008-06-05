Вероятному послу Украины в России припомнили "порочащие связи"

Профессор политологии, научный директор Школы политической аналитики при НаУКМА Алексей ГАРАНЬ характеризует Константина ГРИЩЕНКО, назначение которого послом Украины в России ожидается в ближайшее время, как “одного из самых опытных украинских дипломатов”, однако отмечает, что его связи с экс-министром топлива и энергетики Юрием БОЙКО вызывают к нему много вопросов.

Об этом А.ГАРАНЬ сказал в интервью УНИАН.

«Состоя в должности посла Украины в США в нелегкий период «кассетного скандала», а впоследствии руководителя МИД в первом правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА, ему пришлось приложить много усилий для того, чтобы негативное восприятие “режима Кучмы” не было перенесено на Украину в целом», - отметил А.ГАРАНЬ.

Поэтому, по мнению эксперта, “профессионализм К.ГРИЩЕНКО может способствовать смягчению российско-украинских споров».

В то же время, отметил А.ГАРАНЬ, «как и в случае с назначением К.ГРИЩЕНКО заместителем секретаря СНБО, возникает вопрос: будет ли он отстаивать позицию Президента относительно НАТО, либо же позицию В.ЯНУКОВИЧА, в «теневом правительстве» которого он также был министром иностранных дел?”.

Кроме того, напомнил А.ГАРАНЬ, во время парламентских выборов 2006 года К.ГРИЩЕНКО шел в избирательном списке блока «Не Так!» в качестве члена Республиканской партии, которую возглавлял Ю.БОЙКО, который, заметил эксперт, является “одним из самых больших пророссийских лоббистов, в том числе во втором правительстве В.ЯНУКОВИЧА”. Вспомнил эксперт и роль Ю.БОЙКО в контексте компании «РосУкрЭнерго».

По мнению А.ГАРАНЯ, «это было величайшей ошибкой известного дипломата – связать свое имя с Ю.БОЙКО, более того - стать членом его партии”. Поэтому, по его словам, возникают вопросы: остается ли К.ГРИЩЕНКО членом Республиканской партии и будут ли влиять его связи с Ю.БОЙКО на действия будущего посла Украины в энергетической сфере?

Как сообщал УНИАН, 4 июня министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО подтвердил получение от российской стороны агремана на назначение К.ГРИЩЕНКО Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Российской Федерации.