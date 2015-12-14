Евросоюз поддержит безвизовый режим с Украиной – еврокомиссар Ган

Страны Евросоюза поддержат либерализацию визового режима с Украиной. Такое мнение перед заседанием министров иностранных дел ЕС выразил Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Иоганнес Ган.

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Его цитирует "Европейская правда".

"Да, я думаю, что да", - ответил он на вопрос, согласятся ли страны ЕС на безвизовый режим для украинцев в условиях миграционного кризиса в Европе.

"Когда речь идет о визовой либерализации, то мы применяем определенную методологию. И мы этого не меняем для отдельных стран", - подчеркнул Ган.

"Конечно, всегда есть политические интерпретации и оценка. Однако визовая либерализация - это элемент, который приносит мир и стабильность в регион, дает возможность бизнесменам путешествовать и заключать сделки", - подчеркнул Ган.

"Я убежден, что это (безвизовый режим с Украиной, - ред.) - в наших интересах", - добавил еврокомиссар.

Напомним, по данным Die Welt, Еврокомиссия планирует представить отчет с положительной оценкой хода реформ в Украине и Грузии и тем самым дать "зеленый свет" отмене виз в страны ЕС для украинцев и граждан Грузии.