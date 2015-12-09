Украинцам и грузинам скоро больше не понадобятся визы для въезда в ЕС - Die Welt

Об этом говорится в статье Кристофа Шильтца «Украинцам и грузинам скоро больше не понадобятся визы для въезда в ЕС», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Кроме Турции, в следующем году Европейский союз хочет открыть свои двери для еще двух государств: По информации газеты «Die Welt», гражданам Украины и Грузии скоро уже не понадобятся визы для въезда в ЕС. «Безвизовый режим для обеих стран вступит в силу с середины 2016 года», говорят в высших дипломатических кругах в Брюсселе.

Значит, обе страны могут рассчитывать на положительный текущий отчет Европейской комиссии 15 декабря. Это является предпосылкой для ожидаемого утверждения государствами-членами. Однако, по мнению Комиссии ЕС, к весне 2016 года Киев должен будет исправить недостатки в некоторых областях, например, в борьбе с коррупцией.

ЕС хочет поддержать президента Украины Порошенко

Также вице-президент США Джо Байден в ходе своего визита призвал Киев активизировать усилия в борьбе с коррупцией. В своей речи в украинском парламенте он уделил особое внимание судебной реформе. «В мире нет ни одной демократической страны, в которой процветала бы коррупция», заявил Байден в Верховной Раде. В рейтинге наименее коррумпированных стран организация Transparency International поместила Украину на 142-ое место из 175-ти.

Либерализация визового режима для Украины – это способ Евросоюза выразить свою поддержку Президенту Украины Порошенко. Следовательно, он будет вознагражден за свои усилия по проведению реформ. Брюссель пытается привязать Украину к Европейскому Союзу. Кроме отмены визового режима, этому также способствует соглашение о свободной торговле, которое, несмотря на протесты России, вступит в силу 1 января 2016 года.

В будущем граждане Украины и Грузии смогут находиться на территории ЕС в течение трех месяцев каждые полгода. Но это не дает им права на работу, а предусматривает лишь безвизовый въезд в сочетании с пребыванием.