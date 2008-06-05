В МИД возмутились российским ультиматумом

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что принятие Государственной думой РФ постановления о состоянии российско-украинских отношений является попыткой нескрываемого давления на Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ сегодня на брифинге.

Он отметил, что Украина, развивая добрососедские отношения с Россией, последовательно выступает за развитие равноправного партнерства между обеими странами и конструктивное решение всех спорных проблем путем диалога, а также прилагает усилия для достижения положительных результатов.

«В противовес такому подходу данное постановление Государственной думы фактически содержит ультимативные требования к Украине и является ни чем иным, как попыткой нескрываемого давления на наше государство, и неприемлемо для украинской стороны», - сказал В.КИРИЛИЧ.

По его словам, МИД Украины исходит из того, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ остается краеугольным камнем взаимовыгодных отношений между двумя странами. Этот договор в одинаковой степени отвечает интересам Украины и РФ. Именно поэтому Украина не будет инициировать его денонсацию.

В.КИРИЛИЧ отметил, что предложение Госдумы РФ о выходе из этого договора является недальновидным и безответственным шагом.

«Очевидно, что оно никогда не найдет поддержки со стороны международного сообщества, ведь этим был бы нанесен серьезный вред безопасности и стабильности на континенте и всему комплексу украинско-российских отношений», - сказал руководитель пресс-службы МИД.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Госдума РФ приняла постановление, в котором предлагает руководству России в случае присоединения Украины к Плану действий для членства в НАТО или форсирования вступления в Альянс считать это односторонним выходом Украины из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, и рассмотреть вопрос о выходе России из этого документа.