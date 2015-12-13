Боевики "ДНР" не пропустили 23 грузовика международной гумпомощи для Луганска

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, 23 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом, а именно - продуктами питания и медикаментами общим весом 430 тонн, полученным от Всемирной продовольственной программы ООН и Представительства верховного комиссара ООН по делам беженцев, незаконные вооруженные формирования не пропустили в районе населенного пункта Еленовка.

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Грузовики с гуманитарным грузом, которые направлялись в Луганск, были оформлены в установленном порядке украинскими пограничниками и сотрудниками фискальной службы на контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое".

"Во время следования на неконтролируемой территории автомобили были остановлены российскими наемниками и возвращены обратно", - сообщает ГПСУ.

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