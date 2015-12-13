Жители Кривого Рога 22 декабря приедут под Раду требовать новых выборов мэра

Об этом сообщил участвовавший в вече председатель Криворожской городской организации партии УКРОП Николай Колесник.

«22 декабря мы приедем в Киев посмотреть в глаза народным депутатам. Возможно, это заставит их наконец принять решение о новых выборах мэра Кривого Рога», – сказал Колесник.

Читайте такжеРада закрыла заседание, провалив сигнальное голосование по Кривому Рогу

В целом он отметил, что общественность очень серьезно и в то же время мирно настроена в вопросе отстаивания своего права на честные выборы. По его словам, сегодня на площади у Козака Рога собралось около 3 тысяч жителей города.

Само вече прошло в достаточно спокойной и дружественной атмосфере.

«Хорошие, светлые люди, приподнятое настроение, никаких столкновений», – резюмировал «укроповец».

Читайте такжеНФ выставил условие своего голосования за перевыборы в Кривом Роге - Чорновол