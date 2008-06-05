Литвина возмутило "лицедейство" Тимошенко

Фракция Блока Литвина в Верховной Раде будет настаивать на необходимости введения почасовой оплаты труда и повышения минимальной доли заработной платы в структуре себестоимости продукции.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении фракции "по поводу блокирования законопроектов по вопросам установления в Украине справедливой заработной платы".

По словам авторов заявления, "4 июня 2008 года украинский народ получил наглядное подтверждение цинично-вызывающего игнорирования представителями политико-олигархических кланов интересов людей труда во время голосования в Верховной Раде Украины законопроектов по введению почасовой оплаты и повышения минимальной доли заработной платы в структуре себестоимости продукции".

Депутаты Блока Литвина отметили, что их законодательные инициативы "открывали путь к реальному повышению благосостояния людей на основе установления справедливых заработных плат. Что, в свою очередь, обеспечил бы существенный рост поступлений в Пенсионный фонд, а, соответственно, размера пенсий".

Между тем, по убеждению авторов заявления, результаты рассмотрения и голосования за отмеченные законопроекты показали, что большинство депутатов парламента, несмотря на политическое противостояние между собой, "едины тогда, когда речь идет об их личных интересах. Они еще раз доказали, что главное их предназначение в Верховной Раде заключается в приумножении собственного достатка".

Особенно странной депутатам Блока Литвина представляется позиция депутатов от фракции Блока Юлии Тимошенко, поскольку премьер-министр Украины публично заявила, что она стопроцентно поддерживает все программные основы Блока Литвина и готова включить их в Программу деятельности правительства.

"Фракция Блока Литвина решительно осуждает такое лицедейство и заявляет, что мы не отступимся от своих позиций в социальных вопросах, основой которых должна явиться справедливая зарплата", - отметили депутаты.

Как сообщалось, 4 июня ВР не поддержала проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (о почасовой оплате труда), внесенного народным депутатом Украины Олегом ЗАРУБИНСКИМ (фракция Блока Литвина).

Законопроект поддержали 196 народных депутатов (при необходимых 226 – УНИАН) из 428 зарегистрированных в зале.

Также ВР отклонила законопроект об установлении минимальной доли заработной платы в структуре себестоимости продукции. Автор, народный депутат Екатерина ВАЩУК (Блок Литвина) предлагала законодательно определить минимальную долю заработной платы в структуре себестоимости продукции на уровне не ниже 30%.