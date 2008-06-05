Портнов объяснил свой поступок

Народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ заявляет, что снял свою кандидатуру на должность руководителя Фонда государственного имущества ради единства коалиции и ускорения смены руководства ФГИУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.

Он напомнил, что фракция НУ-НС сделала заявление, что проголосует за освобождение Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя ФГИУ, если БЮТ отзовет кандидатуру А.ПОРТНОВА.

«Поэтому я своим заявлением о снятии кандидатуры предоставляю такую возможность своим коллегам по коалиции выполнить коалиционные договоренности и проголосовать за кадровую ротацию в Фонде госимущества», - сказал депутат.

В то же время А.ПОРТНОВ отметил, что не собирается отказываться от критики в адрес Президента Украины со своей стороны. «Я своих убеждений ни на какие должности менять не буду», - сказал он.

Он также сообщил, что фракция БЮТ будет требовать, чтобы именно сегодня в парламенте состоялось голосование за отставку В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Отвечая на вопрос, определена ли уже другая кандидатура на должность председателя ФГИУ, депутат отметил, что этот вопрос относится к компетенции премьер-министра Украины.