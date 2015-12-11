Во Франции назвали "настоящей опасностью" нарушения режима тишины в зоне АТО
Посол Франции при ООН Франсуа Делатр призывает все стороны перестать нарушать режим прекращения огня на Донбассе.
Посол Франции при ООН Франсуа Делатр призывает все стороны перестать нарушать режим прекращения огня на Донбассе.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол Франции при ООН Франсуа Делатр сказал во время очередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.
"Ситуация на местах серьезно меняется, и мы осознаем все сложности. Тенденция к расширению насилия и нарушения прекращения огня с начала ноября является настоящей опасностью. Эти нарушения должны прекратиться. Очень важно отвести тяжелое вооружение, как это было согласовано. Это нужно сделать как можно быстрее", - подчеркнул Делатр.
Как отметил посол, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна на Донбассе иметь возможность полностью выполнять возложенные на нее обязанности. "Наблюдателям необходимо предоставить полный доступ на подконтрольные сепаратистам территории, в том числе вдоль международной границы Украины с Россией в соответствии с положениями минских соглашений", - отметил посол.
Делатр также сказал, что очень важно, чтобы миссия могла как можно больше создать передовых постов в соответствии с улучшением возможностей для осуществления наблюдения за ситуацией на Донбассе.
Кроме того, он заявил, что вывод всех войск и вооружения должен происходить без задержек.
Также он заявил, что отсутствие договоренностей в рамках рабочей подгруппы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по Донбассу "замедляет политическое урегулирование в Украине".
В связи с этим он заявил: "Мы ожидаем, что представители украинской власти и сепаратисты примут конструктивное участие в дискуссиях и сформируют проект для проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с соблюдением международных стандартов ОБСЕ".