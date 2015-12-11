Во Франции назвали "настоящей опасностью" нарушения режима тишины в зоне АТО

Посол Франции при ООН Франсуа Делатр призывает все стороны перестать нарушать режим прекращения огня на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол Франции при ООН Франсуа Делатр сказал во время очередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Ситуация на местах серьезно меняется, и мы осознаем все сложности. Тенденция к расширению насилия и нарушения прекращения огня с начала ноября является настоящей опасностью. Эти нарушения должны прекратиться. Очень важно отвести тяжелое вооружение, как это было согласовано. Это нужно сделать как можно быстрее", - подчеркнул Делатр.

Как отметил посол, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна на Донбассе иметь возможность полностью выполнять возложенные на нее обязанности. "Наблюдателям необходимо предоставить полный доступ на подконтрольные сепаратистам территории, в том числе вдоль международной границы Украины с Россией в соответствии с положениями минских соглашений", - отметил посол.

Делатр также сказал, что очень важно, чтобы миссия могла как можно больше создать передовых постов в соответствии с улучшением возможностей для осуществления наблюдения за ситуацией на Донбассе.

Кроме того, он заявил, что вывод всех войск и вооружения должен происходить без задержек.

Также он заявил, что отсутствие договоренностей в рамках рабочей подгруппы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по Донбассу "замедляет политическое урегулирование в Украине".

В связи с этим он заявил: "Мы ожидаем, что представители украинской власти и сепаратисты примут конструктивное участие в дискуссиях и сформируют проект для проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с соблюдением международных стандартов ОБСЕ".