Барна получит от фракции "БПП" "большой нагоняй" - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам председатель фракции ЮрийЛуценко, комментируя сегодняшнюю ситуацию, когда Барна вынес с трибуны парламента премьер-министра Украины Арсения Яценюка, после чего прооизошла драка.

По словам Луценко, фракция «БПП» рассмотрит эту ситуацию на своем заседании.

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Луценко назвал действия Барны недопустимыми. «Но надо честно сказать, что атмосфера, созданная в зале, провоцировала психически неуравновешенных людей - Олег Барна прошел через фронт, и поэтому, к сожалению, он слишком импульсивный, но в любом случае это не является оправданием его поступка», - подчеркнул он.