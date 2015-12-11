Барна получит от фракции "БПП" "большой нагоняй" - Луценко

12:11, 11 декабря 2015
Политика
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Народный депутат Олег Барна получит от фракции «Блок Петра Порошенко» «большой нагоняй».

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам председатель фракции ЮрийЛуценко, комментируя сегодняшнюю ситуацию, когда Барна вынес с трибуны парламента премьер-министра Украины Арсения Яценюка, после чего прооизошла драка.

По словам Луценко, фракция «БПП» рассмотрит эту ситуацию на своем заседании.

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Луценко назвал действия Барны недопустимыми. «Но надо честно сказать, что атмосфера, созданная в зале, провоцировала психически неуравновешенных людей - Олег Барна прошел через фронт, и поэтому, к сожалению, он слишком импульсивный, но в любом случае это не является оправданием его поступка», - подчеркнул он.

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