Украина выполнила все критерии для введения безвизового режима с Евросоюзом - премьер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Он заявил: “Украина выполнила все критерии для введения безвизового режима”.

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По словам Яценюка, "15-го числа будет обнародован отчет (УНИАН: 15 декабря будет обнародован доклад Еврокомиссии о выполнении Украиной Плана действий по либерализации визового режима)".

Он подчеркнул, что Украина “заслуживает на то, чтобы ЕС так же, как и Украина для ЕС, открыл свои границы для украинских граждан”.

По убеждению Яценюка, “границы для украинских граждан будут открыты”.

Напомним, по данным Die Welt, Еврокомиссия планирует представить отчет с положительной оценкой хода реформ в Украине и Грузии и тем самым дать "зеленый свет" отмене виз в страны ЕС для украинцев и грузин.