Ющенко опять напоминает Тимошенко про долги за выборы Черновецкого

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обращает внимание премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на необходимость должным образом проконтролировать своевременность и полноту перечисления средств Киевской городской территориальной избирательной комиссии, которые были задержаны во время подготовки и проведения внеочередных выборов Киевского городского совета и Киевского городского председателя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом говорится в письме главы государства к руководителю правительства.

Президент отмечает, что на проблему обеспечения надлежащего финансирования недавних выборов его внимание обратила председатель Киевской городской территориальной избирательной комиссии Галина БИЛЫК. В своем письме она отметила, что несвоевременное и недостаточное финансирование привело к задержке оплаты соответствующих услуг и заработной платы членам участковых комиссий.

Ввиду приведенных Г.БИЛЫК обстоятельств, а также то, что в соответствии с законом о местных выборах финансовое обеспечение их подготовки и проведения осуществляется за счет средств соответствующего местного бюджета, полученных в качестве целевой субвенции из государственного бюджета Украины, Президент просит премьера «лично проконтролировать своевременность и полноту перечисления соответствующих средств».