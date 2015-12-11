Минюст: в ближайшее время ожидается решение суда о запрете компартии

Об этом сказал министр юстиции Украины Павел Петренко, отчитываясь о работе своего ведомства, передает Украинская правда.

Он отметил, что, согласно закону о декоммунизации, именно Минюст осуществляет контроль деятельности тех или иных объединений на предмет соответствия закону о декоммунизации.

Петренко напомнил, что сейчас продолжается судебный процесс о запрете деятельности в Украине Коммунистической партии.

Читайте такжеМинюст: В течение 2014-2015 годов мы разработали десятки законов, направленных на борьбу с коррупцией

"У нас идет длительный судебный процесс с КПУ, который идет еще с прошлого года. Надеюсь, что в ближайшее время процесс дойдет до своего логического завершения - будет решение суда", - сказал он.

"Это будет историческим ответом для миллионов украинцев, которые преследовались коммунистическим и тоталитарным режимом в течение последних 80 лет", - заявил Петренко.

Как сообщал УНИАН, 8 июля 2014 года Министерство юстиции Украины и Укргосреестр обратились в Окружной админсуд Киева с иском о запрете на территории страны деятельности Компартии Украины.

Согласно административному иску, "КПУ совершает действия, направленные на изменение конституционного строя насильственным путем; нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины; пропаганде войны, насилия, разжигание межэтнической вражды; посягательство на права и свободы человека, а также представители КПУ систематически обращаются с призывами к созданию военизированных формирований".

Читайте такжеКПУ подала в ЕСПЧ иск против Украины

Заседание Окружного административного суда Киева по рассмотрению иска Министерства юстиции о запрете Коммунистической партии было перенесено на октябрь 2015 года.