Третьяков призывает Портнова и Жванию взять самоотвод

Народный депутат от блока «Наша Украина - Народная самооборона» Александр ТРЕТЬЯКОВ призывает кандидатов на должности председателей Фонда государственного имущества, Антимонопольного комитета Украины, Государственного комитета телевидения и радиовещания и вице-премьер-министра по вопросам топливно-энергетического комплекса отозвать свои кандидатуры для снятия напряженности между политическими силами, входящими в коалицию, и во имя ее единства.

Такой выход из сложившейся ситуации вокруг кадровых назначений А.ТРЕТЬЯКОВ изложил в интервью журналистам в кулуарах парламента, передает "Главред".

По словам депутата, кадровые вопросы, которые с недавних пор стали камнем преткновения внутри коалиции, необходимо снять с повестки дня парламента до проведения дополнительных консультаций во фракциях Блока Юлии Тимошенко и «Нашей Украины - Народной самообороны», а затем вынести на общее собрание коалиции.

«Считаю, что резонно было бы начать обсуждение возможных кандидатур с чистого листа. Тем более, что некоторые из нынешних претендентов уже сами не один раз заявляли о готовности взять самоотвод, чтобы не накалять ситуацию внутри коалиции и исключить вопросы, которые являются конфликтными внутри коалиции», - отметил А.ТРЕТЬЯКОВ.

Как сообщалось, на должность председателя ФГИУ предварительно рассматривалась кандидатура Андрея ПОРТНОВА, на должность вице-премьер-министра по вопросам ТЭК - Виталия ГАЙДУКА, на должность председателя Антимонопольного комитета - Давида ЖВАНИИ, на должность председателя Госкомитета по вопросам телевидения и радиовещания - Игоря КУРУСА.

Ранее депутаты от НУ-НС заявляли, что у них есть определенные вопросы к кандидатам на эти должности.