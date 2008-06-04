В НУ-НС пригрозили России досрочным "выселением" ЧФ

Мы заинтересованы в сохранении партнерских отношений Россией, однако если Россия хочет идти на конфликт, остановить ее будет тяжело. Об этом официальному сайту блока сказал заместитель главы фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Роман Зварич.

Депутат отметил, что «все заявления, которые раздаются из Кремля, наводят на мысль, что Украину хотят вернуть в неоколониальную сферу влияния России».

«Россия стремится восстановить устаревшую модель баланса сил в мире, модель времен холодной войны, - заявил Зварич, - Такая система построения международных отношений уже давно устарела и не вписывается в современные международные реалии».

Политик также напомнил, что «РФ быстрее продвигается в направлении НАТО, чем Украина». «Россия сотрудничает с НАТО по 19 программам, в то время как Украина – лишь по пяти», - подчеркнул он.

«РФ, исходя из понимания угроз со стороны международного терроризма, ради глобальной стабильности и мировой безопасности могла бы принять решение о начале переговоров относительно своего вступления в НАТО. Это был бы прагматичный шаг со стороны России, в рамках ее же национальных интересов», - убежден Роман Зварич.

«Не исключено, что реакцией украинской стороны на подобные заявления России может стать пересмотр вопроса расположения ЧФ на суверенной украинской территории, - подчеркнул политик, - Если Россия будет продолжать такие агрессивные действия в нашем адрес, то я бы им посоветовал пересмотреть свой государственный бюджет на предмет поиска другой базы для размещения своего флота».