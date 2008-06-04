В Киеве намекнули Кремлю, что губу раскатывать не стоит

Базовые соглашения между Украиной и Россией по Черноморскому флоту РФ не предусматривают право ввода новых военных кораблей и судов ЧФ на территорию Украины.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Министерства иностранных дел Украины, текст которого передан УНИАН.

В документе напоминается, что 30 мая 2008 года главнокомандующий Военно-Морским флотом РФ Владимир ВЫСОЦКИЙ заявил, что базовые соглашения по вопросам Черноморского флота предоставляют России возможность иметь на территории Украины до 100 боевых кораблей и до 25 тысяч военнослужащих при дислоцированных сегодня 35 судах и 11 тысячах соответственно. Учитывая это, главнокомандующий В.ВЫСОЦКИЙ отметил отсутствие препятствий в их доукомплектовании.

В этой связи МИД отмечает, что перечень военных кораблей и судов Черноморского флота, которые принадлежат Российской Федерации на территории Украины, четко зафиксирован в Соглашении между Украиной и Россией о параметрах раздела Черноморского флота.

Базовые соглашения не предусматривают право ввода новых военных кораблей и судов Черноморского флота РФ на территорию Украины. Вопрос замены какого-либо из указанных в базовом Соглашении кораблей на новый может быть рассмотрен в переговорном порядке при условии соблюдения принципа – „класс на класс, тип на тип”, то есть замены одного корабля на другой такого же класса или типа, отмечает МИД Украины.

В то же время в украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что “увеличение количества личного состава военнослужащих ЧФ РФ на территории Украины не отвечает логике его последующего вывода”.