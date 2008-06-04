Вариант «сначала НАТО - потом ЕС» в Украине не сработает - эксперт

Вариант "Сначала НАТО - потом ЕС", который оказался успешным для Польши, Чехии и Венгрии, не сработает в Украине. Такое мнение высказал председатель комитета парламентского сотрудничества ЕС-Украина, председатель фракции румынских социал-демократов в Европарламенте Адриан Северин в интервью бельгийскому изданию ЕurActiv.

Адриан Северин недавно вернулся из очередной поездки в Киев, и судя по его комментариям, политик не склонен оценивать состояние политических дел в украинской столице с чрезмерным оптимизмом. По его словам, украинские властьимущие до сих пор погружены во внутреннюю борьбу за власть, не зная, что потом с ней делать. Как следствие – «буксует» конституционная реформа и Украина прогрессирует медленно. Очень скептически председатель комитета парламентского сотрудничества ЕС-Украина оценил шансы новой польско-шведской инициативы "Восточное партнерство". По его мнению, ей "недостает четкого определения собственных масштабов и путей достижения конечного результата". Вместо запуска подобных инициатив, Северин предлагает пересмотреть принципы "непоследовательной и запутанной" Европейской политики соседства. Кроме того, Адриан Северин, поддерживая идею возможного членства Украины в НАТО, уверен, что присоединение к Альянсу не будет предшествовать вступлению в ЕС, как это произошло с западными соседями Украины. "Страны Евросоюза должны собраться и таки определиться с тем, нужна ли им Украина", - подытоживает Северин.

Немецкая волна