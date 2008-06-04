Тимошенко: я стараюсь называть вещи своими именами

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена тщательно следить за работой Конституционного Суда в связи с назначением новых судей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявила сегодня журналистам.

Ю.ТИМОШЕНКО не стала прогнозировать, как работа новых судей сможет отразиться на работе КС в целом. «Сегодня только назначены судьи КС, и мы просто увидим в ближайшее время качество их работы. Я не могу прогнозировать, как это будет. Но каждое решение, которое будет приниматься, если оно будет неправосудным, вы получите мои комментарии. Вы знаете, что я стараюсь называть вещи своими именами в политике», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 3 июня, в Верховной Раде Сергій ВДОВИЧЕНКО, Юрий НИКИТИН, Юрий БАУЛИН принесли присягу судей Конституционного Суда. Они были назначены на эти должности Президентом.