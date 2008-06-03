Жена Ющенко будет судиться с народным депутатом

Супруга Президента Украины Екатерина ЮЩЕНКО обратится в суд с иском к народному депутату Украины Леониду ГРАЧУ (фракция КПУ) за его клеветнические заявления о семье главы государства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Е.ЮЩЕНКО.

“Клеветнические заявления Леонида ГРАЧА в мой адрес, вынуждают меня, Екатерину ЮЩЕНКО, обратиться с соответствующими исками в суд, с целью защиты моей чести и достоинства. Я призываю украинские СМИ с осторожностью относиться к сомнительным заявлениям некоторых политиков, и прежде, чем тиражировать и комментировать их, обратиться к принципам объективности и непредвзятости”, - говорится в заявлении Е.ЮЩЕНКО, переданном УНИАН заместителем директора департамента связей с общественностью Наталией БУТЕНКО.

Е.ЮЩЕНКО заявила, что не может молчать, наблюдая за тем, как в ее адрес и в адрес ее семьи постоянно раздается клевета со стороны Л.ГРАЧА. “23 мая этого года я передала в украинские СМИ документы, из которых четко понятно, что я, Екатерина ЮЩЕНКО, являюсь гражданкой одного государства – Украины, и что я отказалась от гражданства Соединенных Штатов Америки. Для тех, кто подвергает это сомнению и требует дополнительных доказательств, я передаю Сертификат об утрате гражданства США. Я огорчена клеветническими заявлениями некоторых политиков, которые не выбирают методов политической борьбы и, желая личной мести, не гнушаются нападками на семью и детей. Не менее досадно, что подобные заявления так активно растиражировали украинские и зарубежные СМИ”, - говорится в заявлении.

В то же время Е.ЮЩЕНКО напоминает факт блокирования коммунистами, к которым принадлежит и Л.ГРАЧ, работы Образовательного форума в «Артеке» в апреле 2007 года. “Еще большее удивление вызвали попытки местных коммунистов помешать нам помочь необходимым оборудованием, литературой и медикаментами детским образовательным и лечебным заведениям Крыма - школе для детей с нарушениями речи, украинской школе-гимназии, детскому садику, детскому дому «Малятко», местному ФАПу”, - говорится в заявлении.

Супруга Президента просит Л.ГРАЧА ответить на вопрос, интересы какого государства защищает он и Коммунистическая партия Украины, когда называет Украинский Голодомор - геноцид 1932-33 годов «мифом», «надуманным прожектом», а усилия государства и общества по увековечению 10 миллионов жертв Голодомора – «истерией», «камнем в огород российско-украинских отношений» и «аморальной, циничной» пропагандистской кампанией.

“Все это мы слышим сегодня, когда опубликованы сотни документов из архивов государственных органов, которые свидетельствуют об организованных, системных и целенаправленных усилиях сталинского коммунистического режима, направленных на уничтожение украинского народа. И если господина ГРАЧА так интересует моя личность и моя семья, скажите, пожалуйста, кто и когда даст мне ответ хотя бы на следующие вопросы. Почему в 1936 году, по обвинению в кулачестве, коммунисты арестовали и повесили моего деда, крестьянина Андрея Чумаченко, который проживал в селе Зайцевка Харьковской области, – одного из сотен тысяч украинских крестьян, которые стали жертвами коммунистических репрессий? Почему в 1939 году в родном селе моего отца коммунистами была уничтожена и до сих пор не восстановлена православная церковь, – и 80 тысяч других церквей по всей Украине? Почему, забрав еду, заморили голодом большинство моей семьи в Харьковской и Киевской областях, – и обрекли на голодную смерть миллионы украинских семей? Кто и когда извинится перед миллионами украинских интеллигентов, ученых, патриотов, поэтов, писателей, крестьян рабочих, замученных в советских ГУЛАГах в 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х годах ХХ века?”, – спрашивает Е.ЮЩЕНКО.