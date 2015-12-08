Суд перенес избрание Мосийчуку меры пресечения на 28 декабря

Как передает корреспондент УНИАН, суд удовлетворил соответствующее ходатайство Мосийчука и перенес заседание в связи с болезнью подозреваемого.

Мосийчук в своем ходатайстве сообщил, что будет находиться в больнице до 21 декабря, но хочет присутствовать на судебном заседании.

В связи с этим судья удовлетворила это ходатайство и перенесла судебное заседание на 28 декабря.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции.

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18 сентября Печерский райсуд Киева избрал Мосийчуку меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 ноября.

23 октября в ГПУ сообщили о завершении досудебного расследования в производстве относительно Мосийчука, а позднее и о том, что он признался в получении взяток. Сам депутат утверждает, что признался в результате пыток.

15 ноября Мосийчука освободили из-под стражи, и он заявил, что находится в Институте Шалимова и готовится к операции.

В то же время Высший админсуд 17 ноября удовлетворил иск Мосийчука к Верховной Раде о признании незаконным и отмене постановления парламента о предоставлении согласия на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

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4 декабря Печерский райсуд Киева перенес на 21 декабря рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры об избрании меры пресечения Мосийчуку в связи с продолжением его пребывания на стационарном лечении. В Генпрокуратуре настаивают на содержании Мосийчука под стражей.