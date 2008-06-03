Чалый: Ющенко едет к Медведеву устанавливать "особые отношения"

Во время визита в Россию Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудит с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ вопросы пребывания на территории Украины Черноморского флота России и решения нашего государства относительно интеграции в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ.

Он отметил, что во время обсуждения вышеупомянутых вопросов глава Украинского государства будет исходить из национальных интересов и руководствоваться отечественными законодательными актами.

В то же время А.ЧАЛЫЙ отметил, что это первая официальная встреча В.ЮЩЕНКО и Д.МЕДВЕДЕВА, и ее главной целью является установление особых, желательно доверительных, отношений между президентами. Он прогнозирует, что в ходе встречи состоится обмен мнениями по всему спектру украино-российских отношений.

А.ЧАЛЫЙ подчеркнул, что целью Украины является вынесение двусторонних отношений на новый стратегический уровень партнерства.

Он отметил, что также в рамках неформального саммита глав государств СНГ планируется двусторонняя встреча Президента Украины с Президентом Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВЫМ и другие двусторонние встречи.

Кроме того, А.ЧАЛЫЙ сообщил, что В.ЮЩЕНКО не планирует принимать участие в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, а возвратится в Украину сразу после протокольных мероприятий неформального саммита президентов стран СНГ.

Он также заметил, что в ходе визита в Россию встреча В.ЮЩЕНКО с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ не запланирована.

Как сообщал УНИАН, 5-6 июня Президент Украины В.ЮЩЕНКО посетит с рабочим визитом Россию.