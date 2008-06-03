"Неформальная широкая коалиция" уже стала свершившимся фактом?

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Степан ГАВРИШ заявляет, что общество ожидает сотрудничества политических сил в рамках неформальной широкой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ГАВРИШ сообщил журналистам на брифинге.

По его словам, «сотрудничество в пределах неформальной широкой коалиции является абсолютно естественным, является ожидаемым для общества».

«Общество этого ожидает, оно на это сориентировано», - сказал С.ГАВРИШ.

Он отметил, что сегодня украинцы хотят, чтобы было покончено с политическими обвинениями и противостоянием. По мнению С.ГАВРИША, общество хочет конкретных ответов на то, какой будет цена потребительской корзины. Однако на сегодня цены, в том числе на ключевые продукты, растут каждый день.