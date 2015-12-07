Байден отмечает, что руководство Украины должно сотрудничать между собой

23:23, 07 декабря 2015
Политика
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Вице-президент США Джозеф Байден отмечает, что руководство Украины должно сотрудничать между собой.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после встречи с премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

По его словам, успех зависит от того, " выполнит ли украинское руководство свои обязательства не только перед этим поколением, но и перед будущими поколениями, ведь последующие поколения посмотрят на этот период времени".

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"История будет очень жестким судьей, если будет провал. И я повторил премьер-министру то же самое, что я сказал и президенту Порошенко, то же самое, что я скажу в Раде завтра - украинские руководители для того, чтобы достичь этого уровня, им нужно сотрудничать, работать вместе для того, чтобы использовать эту историческую возможность (реформирования страны - УНИАН) ", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Джо Байден считает, что украинская власть в течение следующего года должна сделать шаги, которые определят судьбу страны на будущие поколения. Он считает, что сильное гражданское общество будет иметь критическое значение для будущего Украины.

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