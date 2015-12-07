Могерини: ЕС продолжит политику непризнания аннексии Крыма

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сегодня в Брюсселе на пресс-конференции после завершения заседания Совета ассоциации Украина-ЕС сделала высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

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"Мы обсудили ситуацию на востоке Украины, развитие событий на местах, а также ситуацию на Крымском полуострове, особенно беспокойство по поводу ситуации в сфере прав человека. Мы вновь подтвердили политику непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя", - заявила Федерика Могерини.

При этом она заверила, что ЕС будет продолжать эту политику.