Путин обсудил с членами российского Совбеза последствия энергоблокады Крыма

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

"В свете недавней рабочей поездки Путина в Крым состоялся разговор о продолжении работы по развитию энергомоста в контексте ликвидации последствий невыполнения Киевом контрактных обязательств по поставкам электроэнергии на полуостров", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что отдельно обсуждалась ситуация в Сирии, в частности состоялся обмен мнениями относительно продолжения работы по выявлению и пресечению источников финансирования террористов.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры оставшихся двух линий электропередач.

24 ноября участники блокады заявили, что готовы допустить бригады к ремонту поврежденных линий электропередач лишь при условии обрезания проводов в направлении полуострова.