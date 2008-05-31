Ющенко отправил обратно тимошенковские изменения к бюджету

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня, в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины, возвратил со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Украины Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, предложения главы государства при рассмотрении отмеченного закона на пленарном заседании парламента будет представлять первый заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в Кабинете Министров Украины Александр ШЛАПАК.

Справка УНИАН. 23 мая парламент 228-ю голосами депутатов принял закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно наполнения доходной части государственного бюджета), выделение в отдельный законопроект норм по вопросам налогового, таможенного и отдельных норм бюджетного законодательства и социального законодательства из Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины» при подготовке изменений в данный закон, связано с предложениями 101-го народного депутата, с которыми они обратились в Конституционный Суд Украины о неконституционности статьи 67 и отдельных положений раздела II Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины».

28 мая первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК выразил предостережение относительно некоторых норм закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». По его словам, главные замечания Секретариата Президента касаются повторной попытки монополизировать право продажи земель Госкомземом.

Президент Украины В.ЮЩЕНКО 30 мая заявил, что применил право вето к закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».