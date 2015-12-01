Муженко недоволен темпами создания Сил спецопераций

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Провел встречу с офицерами спецназа. Как начальника Генерального штаба меня не удовлетворяет темп и организация работы соответствующих структур по созданию Сил спецальных операций", - написал Муженко.

По его словам, он "имел откровенный разговор на несколько часов, важно было услышать мнения друг друга".

Начальник Генштаба считает, что эта тема стала объектом манипуляций в СМИ "без понимания реальной ситуации".

"Да, есть определенные разногласия во взглядах на создание ССО, есть определенные трудности, но мы способны с ними справиться", - отметил он.

По словам Муженко, для решения организационных вопросов создана рабочая группа.

"И у меня нет сомнения, что у нас будет сильный и мотивированный спецназ", - подчеркнул он.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко", член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз заявила о блокировании со стороны Генштаба программы сотрудничества с НАТО в создании Сил спецопераций. Генштаб такие обвинения опроверг.