Генштаб отрицает заявления о срыве сотрудничества с НАТО по созданию Сил спецопераций

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба на странице в Facebook.

В частности, в Генеральном штабе создана и работает группа, деятельность которой сосредоточена на сотрудничестве с НАТО. Отмечается, что концепция развития Сил специальных операций разработана и сейчас проходит экспертную оценку с привлечением специалистов, в том числе советников НАТО.

"Неделю назад начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко инициировал рабочее совещание по разработке концепции развития Вооруженных Сил Украины при участии иностранных специалистов, в том числе представителей офиса связи НАТО", - говорится в сообщении.

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Президент Украины определил Вооруженным Силам задачу в течение 5 лет осуществить переход на стандарты НАТО, работа в этом направлении продолжается.

Вместе с тем в Генштабе отметили, что "силы специальных операций являются закрытой структурой в системе Вооруженных сил Украины, поэтому информация, что касается ее создания и функционирования, не является открытой для публичной коммуникации".

Как сообщал УНИАН ранее, депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко", член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз заявляет о блокировании со стороны Генерального штаба Вооруженных сил Украины программы сотрудничества с НАТО. По словам депутата, руководство Генштаба не появляется и на вызовы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

"Фактически мы столкнулись с блокированием процесса создания ССО по стандартам НАТО, что происходит уже около года. Тренировки, которые были запланированы в Хмельницком на средства США и согласованы с представителями SOCOM по непонятным причинам перенесены в Яворов", - сказала Фриз.