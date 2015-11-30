Мартыненко заявил о сложении депутатского мандата

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Он также сообщил, что его заявление в Верховной Раде должны рассмотреть и проголосовать в сессионном зале в четверг, на следующей неделе.

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Ранее УНИАН сообщал, что народный депутат Украины Николай Мартыненко опроверг слова нардепа о вызове на допрос в Швейцарию и подтвердил готовность предоставить любую информацию любым правоохранительным органам в случае возникновения вопросов к нему.

Позже председатель Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что народного депутата и председателя энергетического комитета Рады Николая Мартыненко постигнет судьба Мосийчука, если его вина в получении взятки будет доказана.