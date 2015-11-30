Новым представителем Украины при ЕС может стать Николай Точицкий

Как сообщает "Европейская правда", Украина уже направила запрос о предоставлении агремана относительно его назначения.

Инициатором такого назначения стал заместитель главы администрации президента Константин Елисеев. Источники издания утверждают, что именно он рекомендовал президенту остановиться на кандидатуре Точицкого. С 2010 до 2015 года Елисеев сам возглавлял дипмиссию при ЕС, а в июне текущего года он вернулся в АП.

Назначение Точицкого прогнозируется уже в следующем году, и не раньше февраля. Одной из причин является длительная процедура согласования послов в ЕС, которая занимает, как правило, около 2-3 месяцев.

Учитывая важность Украины для ЕС, в этот раз предоставление агремана могло бы быть ускорено. Но, как отмечает издание, Украина не заинтересована в быстром переводе Точицкого в Брюссель, поскольку в конце января в Страсбурге должна начаться ключевая для Украины сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, где запланировано рассмотрение вопроса о продлении (или смягчении или прекращении) санкций ПАСЕ против России.

Между тем представительство Украины при Совете Европы в течение последних месяцев в рамках плановой ротации покинули несколько ключевых дипломатов, поэтому присутствие Точицкого является критическим для успеха Украины на данной сессии.