Кто есть кто в Киеве

В Киевсовет, по предварительным данным обработанных 100% протоколов по виборам депутатов Кииевского городского совета, проходят 8 политических сил из 55, которые выдвигали своих кандидатов на выборы.

Согласно обнародованным предварительным данным Киевской городской территориальной избирательной комиссии, БЮТ набрал 24,64% голосов избирателей; блок Черновецкого - 12,93%; "Наша Украина" - 8,85%; блок "ПОРА-ПРП" - 8,51%; Партия регионов - 5,76%; ГАК - 4,01%; СПУ - 3,95%; Народный блок Литвина - 3,63%.

Не преодолели 3-процентный барьер и, соответственно, не прошли в Киевсовет 46 политических сил, а именно: партия "Віче" - 2,75% голосов; Коммунистическая партия - 2,58%; блок "Київ - Європейська столиця" - 2,31%; блок "НЕ ТАК!" - 1,65%, блок Костенко и Плюща - 1,61%, блок Натальи Витренко "Народная оппозиция" - 1,5%, блок Юрия Кармазина - 1,17%, Партия зеленых - 0,99%, Партия патриотических сил - 0,62%, блок "Євген Марчук - Єдність" - 0,6%, партия "Трудовая Украина" - 0,54%, Партия социальной защиты - 0,49%, партия "Соціалістична Україна" - 0,48%, блок "Голос громади Києва" - 0,39%, Народно-демократическая партия - 0,37%, партия "Свобода" - 0,35%, партия "Третя сила" - 0,3%, блок Олийныка и Сироты - 0,28%, блок "Форум порятунку Києва/Зелена столиця" - 0,26%, партия "Відродження" - 0,26%, Социально-христианская партия - 0,24%, Христианско-демократический союз - 0,23%, блок "Влада народу" - 0,19%, партия "Союз. Чорнобиль. Україна" - 0,17%, партия "Всеукраїнський патріотичний союз" - 0,16%, Партия пенсионеров - 0,16%, Партия национально-экономического развития Украины - 0,15%, Селянская партия - 0,15%, Конгресс украинских националистов - 0,15%, "Партія екологічного порятку "ЕКО+25%" - 0,15%, Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью - 0,14%, блок "Держава - Трудовой союз" - 0,13%, Либеральная партия - 0,12%, партия "Райдуга" - 0,11%, блок "Патриоты Украины" - 0,11%, блок "Сила народу - проти бандитів" - 0,1%, партия "Вітчизна" - 0,1%, "Всеукраїнська політична партія "Екологія та соціальний захист" - 0,1%, партия "Народний рух України за єдність" - 0,09%, партия "Могутня Україна" - 0,09%, партия "Союз" - 0,08%, блок "Солнце" - 0,06%, блок "Київ" - 0,06%, партия "Вперед, Україно!" - 0,05%, блок Лазаренко - 0,05%, Партия народного доверия - 0,04%, Партия реабилитации народа Украины - 0,02%.

3,18% избирателей не поддержали ни одну партию или блок.

За кандидата на должность Киевского городского головы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО во время выборов 26 марта проголосовали приблизительно 450 тыс. избирателей, или 31,83%.

Согласно обнародованным ТИК окончательным данным, явка избирателей в Киеве составила почти 68%. Официальная цифра общего количества избирателей составляет около 2 млн. 100 тыс. человек, из них в голосовании приняли участие 1 млн. 440 тыс. Население же Киева составляет свыше 2 млн. 600 тыс. жителей.

Как сообщалось раньше, за Виталия КЛИЧКО проголосовали 23,7%; Александра ОМЕЛЬЧЕНКО – 21,2%; Юрия КАРМАЗИНА – 5,45%; Адама МАРТЫНЮКА – 2,9%; Валерия АСАДЧЕВА – 2,63; Валерия ПУСТОВОЙТЕНКО – 1,62%; Ольгу СУМСКУЮ – 0,93%; Владимира МАРЧЕНКО – 0,71%; Виктора ИВАНЧЕНКО – 0,3%; Николая ГАРБАРА – 0,27%; Александра КОСТЮКА – 0,2%; Александра АФОНИНА – 0,15%; Вилена МАРТИРОСЯНА – 0,15%; Олесю ТОВТРИВСКУЮ – 0,14%; Александра БАШУКА – 0,12%; Григория ЧЕРНЫША - 0,12%; Михаила ГУЦОЛА – 0,09%; Юрия НИКОЛАЕВА – 0,08%; у Олега СОСКИНА, Леонида ОСИПЧУКА и Назара КАЛИНИЧЕНКО – по 0,08%; Юрия ГАЙСИНСКОГО, Вадима ГЛАДЧУКА, Эдуарда КОВАЛЕНКО – по 0,07%; Елена БОТИНА и Александр РЖАВСКИЙ набрали по 0,05%; Роман КОЗАК, Юрий МИХАЛЬСКИЙ, Виктор БЫЧИХИН – по 0,04%; Николай ХАРЧЕНКО, Федор СУДНИЦЫН, Федор ПАЗЕНКО – по 0,03%; Андрей ТАРАНЕНКО, Валентин ХАЛЕЦКИЙ, Борис РУДНИЦКИЙ, Любовь ХАЛЕЦКАЯ - по 0,02%.

Процент избирателей, не поддержавших ни одного из кандидатов - 5,14%.