В ОПОРе рассказали о нарушениях на избирательных участках Мариуполя и Красноармейска

Как сообщает Гражданская сеть ОПОРА, незначительные процедурные нарушения зафиксированы на 24,8% избирательных участков Мариуполя и 8,3% участков Красноармейска. «В отличие от Красноармейска, количество незначительных процедурных нарушений в Мариуполе была несколько большей, чем в рамках общенациональной выборки во время повторного голосования 15 ноября 2015 г. (17,1%)», говорится в сообщении.

В то же время в течение всего дня голосования зафиксированы случаи нарушения тайны голосования (прежде всего, голосование вне кабинки голосования) на 2,8% избирательных участков Красноармейска и 1,8% участков Мариуполя. При этом 15 ноября во время повторного голосования в пределах страны такие проблемы были зафиксированы на 9,2% участков.

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Похожие показатели зафиксированы относительно фотографирования бюллетеней: в Красноармейске – 2,8% избирательных участков, в Мариуполе – 1% участков. В частности, во время повторного голосования 15 ноября случаи фотографирования избирательных бюллетеней были зафиксированы на 4,6% избирательных участков страны.

Как подчеркнули в ОПОРЕ, голосование в Красноармейске и Мариуполе не сопровождалось случаями выдачи бюллетеней без надлежащих документов, попытками вбрасывания избирательных бюллетеней, проблемами с отсутствием граждан в списках избирателей.

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При этом в ОПОРЕ отметили, что, согласно оперативной информации, которая поступает с избирательных участков Мариуполя, в отдельных случаях существует угроза признания бюллетеней не подлежащими учету, в связи с отсутствием печатей УИК на контрольных листах, опущенных в урны для голосования.