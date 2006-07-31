Рыбачук не советует воспринимать всерьез ”артподготовку” Регионов

Глава Секретариата Президента Олег РЫБАЧУК считает, что Универсал национального единства будет подписан.

Как сообщает “Украинская правда”,об этом он сказал в эфире "5-го канала" вчера вечером.

"Я не представляю, что этот документ не будет подписан. Результатом этого будет вынужденное решение Президента, чтобы политические силы пошли на новые выборы", - сказал О.РЫБАЧУК.

Комментируя заявления "Нашей Украины" и Партии регионов с обвинениями в адрес друг друга, О.РЫБАЧУК сказал: "Мне сейчас странно, когда мы видим заявления одной политической силы, другой политической силы. Мы видим, что это идет артподготовка перед завтрашним днем".

По словам О.РЫБАЧУКА, у Президента в 10 утра понедельника состоится совещание, на котором будет определено время продолжения круглого стола.

Глава Секретариата также положительно оценил переговоры, которые прошли в четверг и пятницу.

"Целью круглого стола было показать, что даже очень разношерстные политики могут садиться без нарушения этики общения. Здесь они сидели и даже не перебивали друг друга, выражали свою позицию", - сказал О.РЫБАЧУК.

"Мне было и странно, и приятно слышать, что политики так общаются. Они не обходили острые углы. И они находили точки соприкосновения", - добавил он.