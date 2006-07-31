Рыбачук не советует воспринимать всерьез ”артподготовку” Регионов
Глава Секретариата положительно оценил переговоры
Глава Секретариата Президента Олег РЫБАЧУК считает, что Универсал национального единства будет подписан.
Как сообщает “Украинская правда”,об этом он сказал в эфире "5-го канала" вчера вечером.
"Я не представляю, что этот документ не будет подписан. Результатом этого будет вынужденное решение Президента, чтобы политические силы пошли на новые выборы", - сказал О.РЫБАЧУК.
Комментируя заявления "Нашей Украины" и Партии регионов с обвинениями в адрес друг друга, О.РЫБАЧУК сказал: "Мне сейчас странно, когда мы видим заявления одной политической силы, другой политической силы. Мы видим, что это идет артподготовка перед завтрашним днем".
По словам О.РЫБАЧУКА, у Президента в 10 утра понедельника состоится совещание, на котором будет определено время продолжения круглого стола.
Глава Секретариата также положительно оценил переговоры, которые прошли в четверг и пятницу.
"Целью круглого стола было показать, что даже очень разношерстные политики могут садиться без нарушения этики общения. Здесь они сидели и даже не перебивали друг друга, выражали свою позицию", - сказал О.РЫБАЧУК.
"Мне было и странно, и приятно слышать, что политики так общаются. Они не обходили острые углы. И они находили точки соприкосновения", - добавил он.